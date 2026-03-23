Jokić tripl-dablom "razbio" Portland

Košarkaši Denver Nagetsa savladali su Portland sa svom terenu rezultatom 128:112 u nedeljnom matine terminu u NBA ligi.

Nikola Jokić je imao svoj dan, a kada je tako, timovi poput Blejzersa nemaju šta da traže protiv Denvera. Srbin je upisao novi tripl-dabl sa 22 poena, 14 skokova i isto toliko asistencija i predvodio je Nagetse do skora 44-28, čime su ostali u trci za prednost domaćeg terena u prvoj rundi plej-ofa Zapadne konferencije. Portland će sigurno igrati plej-in Zapada, bori se za što bolju poziciju, a trenutno je deveti sa učinkom 35-37. Gosti su se večeras držali tokom