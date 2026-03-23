Denver razbija Portland, srpski as beleži još jedan tripl-dabl

Denver Nagetsi su obezbedili ubedljivu pobedu nad Portlandom rezultatom 128-112, predvođeni neuništivim Nikolom Jokićem. Srpski centar je još jednom demonstrirao svoju košarkašku klasu, zabeleživši još jedan tripl-dabl. Za 35 minuta na terenu, Jokić je postigao 22 poena, uz impresivnih 14 skokova i isto toliko asistencija. Ovom utakmicom, Jokić je nastavio da pomera granice, dostigavši neverovatnih 192 tripl-dabla u karijeri.