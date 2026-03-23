Studenti organizuju skup podrške uhapšenim kolegama u Novom Pazaru, jedan od pritvorenih student Pravnog fakulteta u Kragujevcu…

Uz slogan „Niko nije sam“, studenti Univerziteta u Kragujevcu pozvali su na na skup podrške uhapšenom kolegi Nikoli Marjanoviću, brucošu kragujevačkog Pravnog fakulteta, koji je, inače, iz Novog Pazara.

Protest je zakazan za 19 sati ispred Skupštine grada u Kragujevcu. Podsetimo, dvojica studenata iz Novog Pazara su na policijskom zadržavanju zbog sumnje da su navodno pripremali rušenje ustavnog poretka. Uhapšeni su po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva, drugi dan Bajrama, najvećeg muslimanskog praznika, što je naročito pogodilo građane Novog Pazara.