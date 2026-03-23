Monitoring komitet PS SE danas u Beogradu: Sastanci sa vlastima, opozicijom i civilnim društvom

Izvestioci Monitoring komiteta Parlamentarne skupštine Saveta Evrope (PS SE) odvojeno će se sastati danas u Skupštini Srbije sa predstavnicima vlasti i opozicije, a tokom dvodnevne posete Beogradu, kako je saopštila PS SE, razgovaraće o obavezama i angažmanima Srbije i sa zvaničnicima Vlade, sudske vlasti i tužilaštva, kao i sa civilnim društvom.

Serija sastanaka u Skupštini Srbije počinje razgovorom sa predsednicom parlamenta Anom Brnabić u 14:30 sati, nakon čega će se članovi Monitoring komiteta PS SE sastati sa članovima skupštinskog Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, te sa delegacijom Narodne skupštine Srbije pri PS SE, a potom odvojeno i sa predstavnicima poslaničkih grupa vladajuće koalicije i opozicije. Prema saopštenju PS SE, Viktorija Tiblom (Švedska) i Junus Emre (Turska) sastaće se u