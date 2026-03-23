Uživo - Rat na Bliskom istoku! Teheran i dalje kontroliše Ormuski moreuz, cene nafte rastu treću nedelju zaredom
Mondo pre 16 minuta | Uroš Matejić
Rat je eskalirao u širi regionalni sukob između Irana s jedne strane i SAD i Izraela s druge, koji traje od kraja februara.
U poslednjim danima nastavljeni su intenzivni vazdušni i raketni napadi na obe strane, uključujući udare na iranske gradove i infrastrukturu, kao i iranske raketne napade na Izrael i američke ciljeve u regionu. Iran je poslednjih dana izveo nove napade na izraelske gradove, uključujući Tel Aviv i jug zemlje, gde ima više desetina povređenih, dok Izrael i SAD nastavljaju bombardovanje iranskih vojnih i nuklearnih ciljeva. Sukob se proširio i na druge zemlje regiona