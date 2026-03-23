Oblačno, temperature do 16 stepeni

NOVI SAD - U Srbiji će u ponedeljak, 23. marta biti umereno do potpuno oblačno, u brdsko - planinskim predelima ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom, a na visokim planinama uz slab sneg i temperature od jedan do 16 stepeni, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar istočnih pravaca. U Novom Sadu će biti umereno do pretežno oblačno i uglavnom suvo uz slab i umeren jugoistočni vetar i najvišu dnevnu temperaturu oko 15 stepeni. Temperature do 18 stepeni zadržaće se do četvrtka kada se očekuje zahlađenje i naoblačenje sa kišom, a u košavskom području i planinskim predelima u predviđa se jak i olujni južni i jugoistočni vetar.