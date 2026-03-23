SAD napale iranski pogon za proizvodnju motora za dronove i avione u Komu

VAŠINGTON - Američka vojska je napala iranski pogon za proizvodnju motora za dronove i avione u severno-centralnoj iranskoj provinciji Kom, saopštila je jutros Centralna komanda američke vojske.

U objavi na platformi X navodi se da je taj pogon korišćen za proizvodnju komponenti za dronove i avione povezane sa Korpusom Iranske revolucionarne garde (IRGC). CENTCOM je podelio fotografije lokacije pre i posle napada na kojima se vidi da je pričinjena velika šteta nakon američkih vazdušnih napada.