Prevoznici postigli dogovor: Od 1. aprila olakšice širom BiH

Od 1. aprila na teritoriji cele Bosne i Hercegovine biće uspostavljeno jedinstveno i usaglašeno delovanje Ureda za veterinarstvo BiH i Uprave za indirektno oporezivanje BiH, što će značajno smanjiti zastoje i administrativna opterećenja za domaće prevoznike, kazali su iz Konzorcijuma Logistika BiH.

„Nakon sastanka sa predsednikom Vlade Republike Srpske postignuta je saglasnost o prihvatanju svih unutrašnjih zahteva sektora transporta i logistike. Cilj je hitno operativno rešavanje i usklađivanje zahteva, radi rasterećenja poslovanja i očuvanja stabilnosti domaće privrede“, kazali su iz Konzorcijuma.Energetika Srpske. Dodaju da zahtevaju hitnu organizaciju zajedničke sednice predstavnika, na čelu sa predsedavajućim i predsednicima Vlade Federacije BiH,