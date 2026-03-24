Čilić i Modrić ipak nisu uspeli da pomognu Đokoviću

Hrvatski teniser Marin Čilić, bodren od strane legendarnog fudbalera Luke Modrića, nije uspeo da napravi iznenađenje i zaustavi Sašu Zvereva.

U trećem kolu Mastersa u Majamiju Zverev je savladao Čilića sa 2-1 u setovima, posele skoro dva časa i 40 minuta borbe – 6:2, 5:7, 6:4. iliću na kraju nije pomogao ni dolazak Luke Modrića, inače velikog ljubitelja tenisa, u kompleks Majamija... Zverev je odlično počeo meč, dominiravši i na servisu i na riternu, ali se sve jako brzo okrenulo u završnici drugog seta. Nemac nije iskoristio pet brejk lopti na 5:5, a onda je Hrvat došao do svojih prvih u narednom gemu –