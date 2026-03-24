Mestimično izbori

Apsolutna međuzavisnost parlamentarnih i predsedničkih izbora, koja je nekada bila glavno oružje režima, sada je njegova najveća slabost. Režim će, sve je izvesnije, upasti u jamu koju je sam iskopao

Šta je, u političkom smislu, realno očekivati od ishoda lokalnih izbora koji su pred nama? Biću veoma direktan: naš realni politički cilj i neposredno očekivanje može i mora biti jedino dalje produbljivanje krize. Krize režima, razume se, jer, ne treba to posebno napominjati, kriza i pad ovog režima jedina je šansa za uspostavljanje normalnog društva i države, u svakom zamislivom smislu te reči. Taj realni politički cilj moguće je ostvariti bez obzira na rezultate