Ograničavanje cena goriva još pet meseci

Vlada Srbije produžila je za još 150 dana, odnosno pet meseci, važenje Uredbe o ograničenju visine cena derivata nafte, čime će cene evrodizela i benzina na pumpama ostati pod državnom kontrolom do sredine avgusta.

Ovom uredbom propisuje se način utvrđivanja najviših maloprodajnih cena za evrodizel i benzin evropremijum BMB 95, a odluka je doneta na sednici održanoj 19. marta, objavljeno je u Službenom glasniku. Prema važećim cenama, litar evrodizela koštaće maksimalno 212 dinara, dok će benzin evropremijum BMB 95 biti ograničen na 188 dinara po litru, i te cene važiće do petka, 27. marta. Istovremeno, država je izvršila i korekciju cena za određene kategorije potrošača, pa