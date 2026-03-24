Rakete pogodile ciljeve

Korpus Islamske revolucionarne garde (IRGC) izveo je niz preciznih raketnih udara na američke i izraelske mete, saopštio je iranski vojni organ.

Operacija je predstavljena kao 78. talas odmazdnih udara u okviru kampanje “Pravo obećanje 4”, preneo je Tasnim. Prema IRGC-u, ciljevi su uključivali izraelske lokacije u Eilatu, Dimoni i severnom Tel Avivu, kao i američke baze u regionu. Za napade su korišćene precizne rakete sa više bojevih glava “emad” i “kadr”, uz upotrebu borbenih dronova. U saopštenju se navodi da većina jedinica IRGC-a i snaga Basidža još nije ušla u borbenu operaciju, ali da bi njihovo