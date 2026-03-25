Bivši šef Gugla novi BBC generalni direktor

Getty Images Met Britin je uzeo godinu slobodno pošto je napustio Gugl prošle godine

Met Britin je postavljen za novog generalnog direktora BBC-ja.

Bivši predsednik za Guglove operacije u Evropi, na Bliskom istoku i Africi zameniće Tima Dejvija, koji je u novembru podneo ostavku posle kontroverzi zbog načina na koji je izmontiran govor američkog predsednika Donalda Trampa u dokumentarcu Panorame.

Samir Šah, predsednik Upravnog odbora BBC-ja, rekao je da Britin, koji je napustio Gugl posle 18 godina, „donosi u BBC duboko iskustvo u vođenju veoma istaknute i složene organizacije kroz transformaciju".

Britin (57) je rekao da „ne može da dočeka da počne ovaj posao", opisujući to kao „trenutak stvarnog rizika, ali i stvarne prilike".

Velikoj Britaniji je potreban „BBC u usponu, za sve u složenom i neizvesnom svetu, koji se ubrzano menja", rekao je Britin.

„BBC-ju je potrebna brzina i energija da bude na mestima gde su priče i gde je publika.

„Da se osloni na sadašnji domet, poverenje i kreativnost za dalji razvoj, da se hrabro suprotstavi izazovima i da se razvija kao javni servis spreman za budućnost", dodao je.

'Radikalne reforme'

Šah je Britina nazvao „izuzetnim liderom" koji ima „potrebne veštine da vodi organizaciju kroz mnoge izazove na medijskom tržištu".

On je takođe pohvalio Britinovu „strast prema BBC-ju, njegovo razumevanje izazova sa kojima se organizacija suočava, posvećenost njenoj nezavisnosti i odlučnost da BBC ostane i dalje najveća nacionalna vrednost".

Novi direktor dolazi u „kritičnom trenutku", dok Vlada sprovodi reviziju BBC povelje, dodao je.

„Jasno je da su BBC-ju, modelu finansiranja i okviru u kome posluje potrebne radikalne reforme.

„Ulozi za BBC i budućnost javnog servisa nikada nisu bili veći", kazao je.

PA Media Britin će zameniti odlazećeg direktora Tima Dejvija

Mesto direktora BBC-ja smatra se jednim od najzahtevnijih u britanskim medijima.

Dejvi, koji je bio 17. direktor BBC-ja, tokom mandata morao je da izađe na kraj za nizom skandala i kriza u korporaciji.

Britinov prioritet biće tužba za klevetu od više milijardi dolara, koju je protiv BBC-ja podneo predsednik Sjedinjenih Američkih Država.

Tramp je tužio BBC zbog načina na koji je Panorama spojila dva dela iz njegovog govora od 6. januara 2021. godine, za šta se BBC izvinio.

Korporacija je od suda tražila prošle nedelje da odbaci tužbu, navodeći da Panoramina epizoda nikada nije emitovana u Americi.

BBC na raskršću

Novi direktor stupa na dužnost u trenutku koji je kritičan za BBC i iz drugih razloga.

On će nastaviti pregovore sa vladom o povelji i budućnosti finansiranja BBC-ja.

Trenutna povelja, u kojoj su navedeni uslovi i razlozi postojanja BBC-ja, ističe 2027.

Britin dolazi u momentu kada se BBC nadmeće i sa tehnološkim gigantima na digitalnom tržištu.

Gugl poseduje Jutjub, sa kojim je BBC nedavno sklopio značajan dogovor o proizvodnji sadržaja.

Da li je iskustvo u velikoj tehnološkoj industriji bonus?

Kejti Razal, BBC urednica za medije nedavno je napisala da ljudi u Guglu „imaju samo dobre stvari da kažu o Britinu, kao inspirativnom lideru i odličnom timskom igraču“.

Neki su doveli u pitanje odabir direktora sa iskustvom u tehnološkoj kompaniji, a ne u javnoj službi ili sa tradicionalnim uredničkim iskustvom u BBC-ju.

„Upravni odbor BBC-ja ga je izabrao zbog njegovog insajderskog znanja o velikim tehnološkim kompanijama. Očekuje se da će ubrzati put ka digitalnom svetu, poput vesti.

„Verovatno će se, takođe, skoncentrisati na transformaciju i inovacije BBC iPlayer-a “, napisala je.

Bivši urednik emisije BBC Newsnight Piter Baron, koji je radio sa Britnom u Guglu, rekao je da je „veoma motivisan da radi u službi javnosti“.

„On voli BBC zbog pouzdanih informacija i kreativnosti, ali je takođe svestan njegove istorije pionira u tehnologiji.

„Želi da BBC napreduje u svetu u kome su mnogi od njegovih najvećih izazova povezani sa tehnologijom, bilo da je to moć strimera, onlajn dezinformacije ili jednostavno način na koji ljudi žele da konzumiraju sadržaj.

„S obzirom na njegovo iskustvo i veze u tehnološkoj industriji, kao i na odnose koje je izgradio sa emiterima, novinskom industrijom, regulatorima i vladama, mislim da je veoma dobro pozicioniran da se suoči sa izazovima“, rekao je Baron.

Ko je Met Britin?

Peter Spurrier/Intersport Images Britin (drugi levo) bio je član veslačke ekipe koja je osvojila bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu 1989. godine na jezeru Bled u Sloveniji

Rođen je u Voltonu na Temzi, u Sariju, Velika Britanija.

Britin je diplomirao na Univerzitetu u Kembridžu, gde je takođe tri puta veslao za njihov tim u trci Boat Race .

Takođe se takmičio za Veliku Britaniju i osvojio bronzanu medalju na Svetskom prvenstvu u veslanju 1989. godine.

Master studije je nastavio na Londonskoj poslovnoj školi, a zatim je postao komercijalni i direktor strategije i digitalnih nauka u Triniti Miroru.

Pridružio se Guglu 2007. godine, dve godine kasnije postao je direktor operacija u Velikoj Britaniji, a zatim je 2011. godine unapređen u potpredsednika za Severnu i Centralnu Evropu.

Tokom 2014. godine postao je predsednik Gugla za Evropu, Bliski istok i Afriku.

Kada je 2025. godine napustio Gugl, nazvao je to „godinom male pauze“.

„Već sam pustio bradu, kupio sam čamac za veslanje i planiram da naučim ronjenje od sina kada se kvalifikuje za instruktora“, napisao je na Linkendinu o tome kako provodi vreme.

Getty Images Britin je upoznao princa 2017. godine, kada je Vilijam pokrenuo plan za borbu protiv sajber nasilja

Takođe je prošle godine postao direktor bez izvršnih nadležnosti Gardijan Medija Grupe, ali se sada povukao sa te funkcije.

U januaru 2026. godine dobio je Orden Britanske imperije (CBE) u okviru Kraljevskog novogodišnjeg odlikovanja za zasluge u oblasti tehnologije i digitalnih veština.

„Moje iskustvo gledanja televizije i učenja sa televizije, kao i njene vrednosti su me oblikovale više od mnogo čega drugog u mom životu.

„ Morecambe and Wise for me, Nine O'Clock News, Not The Nine O'Clock News, Thunderbirds, Captain Scarlet , a posebno Doctor Who.

„Toliko ljudi koji rade u tehnološkim kompanijama oblikovano je prikazivanjem nauke i tehnologije u takvim emisijama“, rekao je u Kraljevskom televizijskom društvu 2025 godine.

Ispitivan zbog poreza za Gugl

Zbog prethodne pozicije, Britin je morao da se pojavi pred Parlamentarnim odborima i suočio se sa ispitivanjima o plaćanju poreza za Gugl u Velikoj Britaniji.

Branio je kompaniju tokom rasprava sa poslanicima 2012. i 2013. godine o tome da li je Gugl plaćao dovoljno poreza.

Sukob je doveo do uvođenja takozvanog Guglovog poreza, a 2016. godine kompanija je pristala da plati 130 miliona funti zaostalog poreza u sporazumu koji je vlada proglasila „pobedom“, ali su ga kritičari ismevali.

U daljem pojavljivanju pred poslanicima iste godine, Britin je dočekan sa nevericom kada im je rekao da ne zna koliko je plaćen.

Na novoj poziciji u BBC-ju čekaće ga još ispitivanja koje će voditi parlamentarni odbori u novoj ulozi u BBC-ju, nešto što je Dejvi radio više puta tokom mandata.

Sada su mu ostala još dva meseca pauze od posla, a na novu poziciju će doći 18. maja.

Zarađivaće 565.000 funti godišnje (oko 650.000 evra), isto kao i njegov prethodnik, a jedan od njegovih prvih zadataka biće imenovanje zamenika.

(BBC News, 03.25.2026)