Bivši direktor iz Gugla na čelu Bi-Bi-Sija

Bivši direktor jednog sektora Gugla, britanski biznismen Met Briten biće nov generalni direktor Bi-Bi-Sija (BBC), objavila je danas ta javna britanska radio-televizija.

Briten (57), master poslovne administracije, nekadašnji britanski šampion u veslanju i strastveni biciklista, gotovo dve decenije je bio u Guglu i postao predsednik te kompanije za Evropu, Bliski istok i Afriku. Ranije nije radio za neku radio-difuznu kuću. On je rekao da 104 godina star BBC „izvanredan, jedinstven britanski resurs“. „Sada više nego ikad nam je potreban uspešan BBC da radi za sve u kompleksnom i neizvesnom svetu koji se i brzo menja“, rekao je on u