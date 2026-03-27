Osmaci polagali probni test iz matematike - mišljenja podeljena

Testom iz matematike učenici završnih razreda osnovne škole danas su počeli polaganje probnog završnog ispita, odnosno male mature. Testiranje se nastavlja sutra, kada će od 9 do 11 časova polagati test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, dok će od 11.30 do 13.30 časova polagati test iz predmeta po izboru.

Probnim završnim ispitom učenici osmog razreda imaju priliku da provere svoje znanje i upoznaju se sa procedurom polaganja, što im može značajno pomoći u pripremi za završni ispit. Danas su đaci polagali test iz matematike, a prema njihovim prvim utiscima, mišljenja o težini zadataka i oblastima koje su se pojavile bila su podeljena. - Test je bio donekle težak. Uspeo sam da ga privedem kraju, ali nisam uradio sve zadatke. Ostali su mi nerešeni oni koji zahtevaju