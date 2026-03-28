Kakvo nas vreme očekuje za vikend?

Tokom noći očekuje se oblačno vreme sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima, u planinskim predelima sa snegom, saopštio je večeras Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Lokalno se očekuju obilnije padavine, posebno u istočnim, severnim i zapadnim delovima Srbije. U Vojvodini i na istoku Srbije duvaće povremeno jak zapadni i severozapadni vetar. U Beogradu se očekuje oblačno vreme sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima uz slab i umeren vetar. Za subotu meteorolozi predviđaju oblačno i hladno vreme sa kišom i temperaturom od tri do 11 stepeni. U nedelju i sledeće sedmice preovlađivaće oblačno i prohladno vreme, sa čestim i uglavnom