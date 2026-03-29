Formula 1: Trku obeležila nova pobeda Antonelija i stravičan udes Bermana (VIDEO)

Mladi Italijan, Kimi Antoneli, je u bolidu Mercedesa slavio na Velikoj nagradi Japana, upisavši svoju drugu pobedu u prva tri nastupa, čime je postao prvi tinejdžer u istoriji koji predvodi šampionat Formule 1 u generalnom plasmanu.

Antoneli je slavio sa desetak sekundi prednosti ispred Oskara Pjastrija u Meklarenu, koji je u Japanu odvozio prvi start ove sezone, nakon problema na prve dve trke. Na trećem mestu se našao Šarl Lekler iz Ferarija, koji je u direktnom okršaju nadmašio do ove trke vodećeg u generalnom plasmanu Džordža Rasela. Trku je obeležio i težak udes Olivera Bermana iz Hasa, koji je odredio njen krajnji ishod. Mladi Britanac je izgubio kontrolu nad bolidom kada je naišao na