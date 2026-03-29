Titula za Međedovića

Srpski teniser Hamad Međedović osvojio je čelendžer turnir u Napulju.

On je u finalu pobedio Nemca Danijela Altmajera rezultatom 6:2, 6:4. Meč je trajao sat i 39 minuta. Altmajer je 55. teniser sveta, dok je Međedović 115. na ATP listi. Srpski teniser je u prvom setu napravio tri brejka, dok je u drugom setu dva puta oduzeo servis protivniku i tako došao do pobede i trofeja u Napulju. Međedović je za trijumf u Italiji dobio 30.460 evra i 125 bodova za ATP listu pa će od ponedeljka ponovo biti među prvih 100 tenisera na svetu.