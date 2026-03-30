Oglasio se Miroslav Aleksić! Ovo opasno vređa inteligenciju

Predsednik Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić izjavio je da je "nonsens" i "vređanje inteligencije" to što je UKP u nedelju upao u prostorije te stranke, jer su njeni članovi navodno izvršili krivično delo "povreda prava glasanja".

- Zamislite taj nonsens!? Zamislite to vređanje inteligencije!? Režimska policija Aleksandra Vučića je došla nas da goni zbog povrede prava glasanja - rekao je Aleksić na konferenciji za novinare u Beogradu. Pripadnici Uprave kriminalističke policije (UKP) su, prema njegovim rečima, članovima NPS pretresali jakne, otvarali su vodokotliće u stranačkim prostorijama i vadili smeće iz kanti. Izvor: Mediji