Sanchez zadao novi udarac Trumpu

MADRID - Španjolska je zatvorila svoj zračni prostor za zrakoplove povezane s ratom u Iranu.

Odluka uključuje i zabranu korištenja vojnih baza Rota i Morón, u kojima su stacionirane američke snage. Taj potez ranije je izazvao napetosti između španjolskog vodstva i Donalda Trumpa. Kako navode mediji, zabrana se odnosi i na prelete, što znači da zrakoplovi povezani s ratom, primjerice američki vojni letovi iz Velike Britanije ili Francuske, više ne mogu koristiti španjolski zračni prostor. Ova odluka prisiljava američke vojne zrakoplove da zaobilaze