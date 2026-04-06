Dončić napustio SAD

Košarkaš Los Anđeles Lejkersa, Luka Dončić, pokušaće da ubrza oporavak od povrede zadnje lože odlaskom na specijalizovani tretman u Evropu, prenose američki mediji.

Dončić je zadobio povredu u ubedljivom porazu od Oklahome, a nakon magnetne rezonance potvrđeno je da će propustiti ostatak regularnog dela sezone. Uobičajeni oporavak za ovu vrstu povrede traje oko mesec dana, što znači da bi jedan od najboljih igrača lige mogao da izostane i tokom prve runde plej-ofa. Slovenački reprezentativac ove sezone beleži impresivne brojke sa 33,5 poena po utakmici, uz 8,3 asistencije i 1,6 ukradenih lopti. Problemi za tim iz Los Anđelesa