Fudbal na visini: Neka diše ko može

Vreme pre 52 minuta
Fudbal na visini: Neka diše ko može

Kad se utakmice igraju na velikim nadmorskim visinama, gosti koji na to nisu naviknuti – teško dišu, manje trče, teže se oporavljaju. I to itekako utiče na ishod. Možda i ovo Svetsko prvenstvo potvrdi pravilo

Počelo je Svetsko prvenstvo u fudbalu! Prvi put sa 48 reprezentacija, ali možda i prvi put sa ovakvim reljefom. Jer će 13 utakmica u Meksiku biti odigrano na planinama. Već prvi dan turnira doneo je nagoveštaj da bi nadmorska visina mogla da igra značajnu ulogu. Meksiko je u uvodnoj utakmici savladao Južnu Afriku 2:0, dok je uspešan start ostvarila i Južna Koreja pobedom nad Češkom 2:1. Upravo su Korejci među reprezentacijama koje su najviše pažnje posvetile
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