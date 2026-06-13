Čalhanoglu pred start SP: "Dominiraćemo"

B92 pre 37 minuta
Čalhanoglu pred start SP: "Dominiraćemo"

Kapiten Turske Hakan Čalhanoglu poručio je uoči prvog meča na Svetskom prvenstvu da očekuje dominaciju protiv Australije, istakavši da njegova ekipa poseduje više kvaliteta i talenta od rivala.

Turska će u nedelju od 6 časova po srednjoevropskom vremenu igrati protiv Australije u utakmici prvog kola Grupe D na Mundijalu koji se održava u SAD, Kanadi i Meksiku, a iskusni vezista veruje da njegov tim može da nametne ritam od samog početka. "Selektor je zajedno sa nama analizirao protivnika. Znamo da su fizički jak tim, da su dobri u kornerima i slobodnim udarcima pošto imaju visoke i snažne igrače. Ali mislim da ćemo sutra dominirati utakmicom, pošto imamo
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