Tramp: "Konačno je, ne možemo ludacima dati oružje" VIDEO
B92 pre 16 minuta
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je rok do sutra, do 20.00 sati po istočnoameričkom vremenu, koji je postavio Iranu za postizanje mirovnog sporazuma, konačan.
Tramp je u obraćanju ispred Bele kuće kazao da je iranski predlog o postizanju mira značajan, ali ne i dovoljno dobar, prenosi Rojters. Tramp je izjavio da Iran ne sme imati nuklearno oružje, poručivši da se ono "ne može dati u ruke luđacima". Ponovo je ustvrdio da je u Iranu došlo do "potpune promene režima". Tramp je pokušao da naglasi važnost promena koje su, kako tvrdi, izazvali američko-izraelski napadi. "Ljudi koji su sada tamo mnogo su razumniji od luđaka