Đedović Handanović: Do sredine 2027. studije za donošenje odluke o nuklearnom programu

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da je cilj da do sredine 2027. godine bude završena izrada svih studija koje su potrebne za donošenje informisane odluke Vlade Srbije o realizaciji nuklearnog program. „Na taj način bi do 2032.

Srbija mogla da bude spremna za izbor tehnologije i ulazak u proces ugovaranja izgradnje, kako bi posle 2040. godine nuklearna elektrana mogla da se nađe na mreži“, rekla je Đedović Handanović nakon sastanka sa rukovodiocima podgrupa u okviru Međuresorne ekspertske radne grupe za ispitivanje opravdanosti pristupa razvoju nuklearne energije o izradi studija u prvoj fazi nuklearnog programa. Međuresornu ekspertsku radnu grupu, kako je navela, a prenelo Ministarstvo u