Danas su Blagovesti

Srpska pravoslavna crkva i vernici slave danas veliki praznik Blagovesti, dan kada se hrišćani sećaju dolaska arhangela Gavrila koji je Bogorodici javio blagu vest da će roditi Sina Božjeg, Isusa Hrista, Mesiju i spasitelja sveta i čovečanstva, sledećim rečima: „Raduj se, blagodatna! Gospod je s tobom, blagoslovena si ti među ženama“. Otuda se Blagovest smatra koliko velikim, toliko i radosnim praznikom. U pravoslavlju se ubraja u dvanaest velikih praznika.