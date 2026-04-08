Balistička raketa je lansirana

Severna Koreja je ispalila više balističkih raketa kratkog dometa prema Istočnom moru, saopštila je danas južnokorejska vojska.

Kako je navedeno, detektovano je lansiranje raketa iz oblasti Vonsan u Severnoj Koreji oko 8.50 časova po lokalnom vremenu. Preletele su oko 240 kilometara, prenosi Jonhap. To je bio četvrti potvrđeni put da je Pjongjang lansirao balističke rakete ove godine. "Naša vojska pažljivo prati različite poteze Severne Koreje u okviru snažne zajedničke odbrambene strukture Južne Koreje i SAD i održava kapacitete i raspored da odgovori na svaku provokaciju na nadmoćan