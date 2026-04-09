U Srbiji danas oblačno i svežije vreme

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i malo svežije vreme, posle podne sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska, a u planinskim predelima ponegde sa kratkotrajnim snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Jutro hladno uz slab prizemni mraz. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno i jak, severozapadni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura od minus jedan do šest, a najviša od 10 do 15. U Beogradu posle pretežno sunčanog i hladnog jutra sa lokalnom pojavom slabog prizemnog mraza, u toku dana promenljivo oblačno, a posle podne je u pojedinim delovima grada moguća i kratkotrajna kiša. Vetar slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura od dva do pet, a