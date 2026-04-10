UN: Liban u krizi s hranom, rat u Iranu remeti snadevanje

Beta pre 10 minuta

Liban se suočava sa prehrambenom krizom jer rat u Iranu remeti snabdevanje hranom unutar zemlje, saopštio je danas Svetski program za hranu (WFP).

Krhko dvodnevno primirje zaustavilo je američke i izraelske napade na Iran, koji traju od 28. februara, ali nije smirilo sukobe u Libanu, gde Izrael napada militantni pokret Hezbolah, koji sarađuje sa Iranom, prenosi agencija Rojters (Reuters).

"Ono čemu svedočimo nije samo kriza raseljavanja, već brzo postaje kriza bezbednosti hrane", rekla je direktorka WFP Alison Oman.

Direktorka te agencije Ujedinjenih nacija (UN) upozorila je da je hrana u Libanu sve manje dostupna zbog rastućih cena i potražnje među raseljenim porodicama.

Povrće je poskupelo više od 20 odsto, a cene hleba 17 odsto od 2. marta, saopštio je WFP.

(Beta, 10.04.2026)

Povezane vesti »

IDF: U ratnom smo stanju, nema mira sa Hezbolahom; Iran: Pregovori sa SAD uslovljeni primirjem u Libanu

IDF: U ratnom smo stanju, nema mira sa Hezbolahom; Iran: Pregovori sa SAD uslovljeni primirjem u Libanu

RTS pre 10 minuta
UŽIVO Hezbolah izveo raketni udar na Izrael

UŽIVO Hezbolah izveo raketni udar na Izrael

Sputnik pre 1 sat
Iran uslovljava pregovore: "SAD moraju da ispune obaveze, posebno u Libanu"

Iran uslovljava pregovore: "SAD moraju da ispune obaveze, posebno u Libanu"

NIN pre 25 minuta
uživo Krhko primirje: Procurilo šta je Tramp tražio od šefa NATO-a, razmatra povlačenje vojske iz Evrope

uživo Krhko primirje: Procurilo šta je Tramp tražio od šefa NATO-a, razmatra povlačenje vojske iz Evrope

NIN pre 35 minuta
Od krize raseljavanja do opšte gladi: izveštaj UN o situaciji u Libanu

Od krize raseljavanja do opšte gladi: izveštaj UN o situaciji u Libanu

Politika pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

UNIranLibanIzraelHezbolahRojters

Svet, najnovije vesti »

Starmer i Tramp razgovarali o vojnim opcijama za Ormuski moreuz

Starmer i Tramp razgovarali o vojnim opcijama za Ormuski moreuz

RTV pre 10 minuta
Budanov: Ukrajina neće obustaviti napade na rusku energetsku infrastrukturu dok traje rat

Budanov: Ukrajina neće obustaviti napade na rusku energetsku infrastrukturu dok traje rat

NIN pre 5 minuta
IDF: U ratnom smo stanju, nema mira sa Hezbolahom; Iran: Pregovori sa SAD uslovljeni primirjem u Libanu

IDF: U ratnom smo stanju, nema mira sa Hezbolahom; Iran: Pregovori sa SAD uslovljeni primirjem u Libanu

RTS pre 10 minuta