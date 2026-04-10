Zelenski pristao na Uskršnje primirje

Predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski izjavio je da je spreman za prekid vatre u okviru „uskršnjeg primirja“, prenosi The Moscow Times. „Ukrajina je više puta izjavila da smo spremni za recipročne korake.

Predlagali smo ove godine prekid vatre tokom uskršnjih praznika i postupaćemo u skladu s tim“, napisao je Zelenski na Telegramu. Istovremeno je naveo da Rusija „ima šansu da se ne vrati udarima“ i nakon Uskrsa. Pre toga je predsednik Rusije Vladimir Putin jednostrano proglasio „uskršnje primirje“ koje će trajati od 16 sati 11. aprila do kraja dana 12. aprila, saopšteno je u Kremlju. Putin je, između ostalog, naložio ruskoj vojsci da „obustavi borbena dejstva na