Jago Dos Santos napustio Crvenu zvezdu

Brazilski plejmejker Jago Dos Santos i Crvena zvezda sporazumno su raskinuli ugovor, saopštio je danas klub sa Malog kalemegdana! Kako se navodi u saopštenju, ugovor koji je važio do kraja takmičarske sezone 2026/2027. prekinut je obostranim dogovorom, čime su prestale sve finansijske obaveze kluba prema igraču.

Dos Santos je od danas slobodan u izboru nove sredine. Brazilski reprezentativac je u Crvenu zvezdu stigao u leto 2023. godine iz nemačkog Ulma. Tokom boravka u Beogradu postao je prvi Brazilac u istoriji kluba i ostavio dubok trag, osvojivši ukupno četiri trofeja. Sa crveno-belima je 2024. godine podigao pehar ABA lige, gde je proglašen za najkorisnijeg igrača (MVP) finalne serije plej-ofa. Pored regionalnog takmičenja, doprineo je osvajanju titule šampiona Srbije