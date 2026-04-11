Samo što su sleteli a već idu ponovo: "Ovo je tek početak"

Pošto je njihov let u svemir rano jutros završen, četvoro astronauta postavilo je temelje da NASA već za dve godine pošalje novu posadu na sletanje na Mesec, kao i za izgradnju prave lunarne baze tokom ove decenije.

Nakon što su oborili nove rekorde u blizini Meseca, astronauti misije Artemis II završili su prvo putovanje čovečanstva oko Meseca posle više od pola veka spektakularnim spuštanjem u Tihi okean u petak — dramatičnim velikim finalom misije koja je otkrila ne samo delove daleke strane Meseca koje ljudsko oko nikada ranije nije videlo, već i potpuno pomračenje Sunca i "paradu" planeta, među kojima se posebno isticala naša sopstvena, blistava Zemlja naspram beskrajne