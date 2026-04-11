Putovanje do Meseca: Artemis II se vratio na Zemlju

Prvi astronauti koji su putovali do Meseca posle više od pola veka vratili su se na Zemlju

Kapsula Artemis II i njena četvoročlana posada probile su se kroz Zemljinu atmosferu i bezbedno sletele u Tihi okean u noći između petka i subote po sredenjeevropskom vremenu, nakon skoro 10 dana provedenih u svemiru, čime je okončano prvo putovanje ljudi ka Mesecu posle više od pola veka. Kapsula Orion lagano se spustila u vode kod obale južne Kalifornije nešto posle ponoći po srednjeevropskom vremenu, čime je završena misija. Let Artemis II bio je prvi test let