Tramp objavio: "Potpuno uništenje"

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da su SAD "u potpunosti uništile" vojsku Irana, optužujući medije za širenje "lažnih vesti".

"Mediji koji šire lažne vesti su ludi ili jednostavno korumpirani. Sjedinjene Američke Države su u potpunosti uništile iransku vojsku, uključujući mornaricu i vazduhoplovstvo, i sve ostalo. Njihovo rukovodstvo je mrtvo", naveo je Tramp u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Tramp je dodao da će Ormuski moreuz uskoro biti otvoren i da "prazni brodovi žure ka Sjedinjenim Američkim Državama da se ukrcaju". "Ali, ako slušate lažne vesti, mi (SAD) gubimo",