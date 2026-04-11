Običaji na Veliku subotu

Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju danas Veliku subotu, drugi dan hrišćanske žalosti posle Velikog petka, dana raspeća Isusa Hrista.

Na poslednji dan nedelje stradanja i smrti vernici celivaju plaštanicu na Hristovom grobu koja je na Veliki petak svečano izneta pred pravoslavne oltare. Najrašireniji naziv za dan uoči Uskrsa je Velika subota, strašna subota, zavalita subota ili dugačka subota. Svi ovi nazivi opominju na duge Hristove muka na raspeću i upućuju ljude da treba da učine kakvo dobro ili milosrdno delo. Velika subota je dan uoči Vaskrsa u kome se završavaju poslovi neophodni za doček