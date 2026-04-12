Na današnji dan, 12. april

Danas je nedelja, 12. april. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

1204 - Krstaši su u Četvrtom krstaškom ratu zauzeli Konstantinopolj, pretvorivši ga u centar Latinskog carstva, države koju su osnovali na prostoru centralnog dela prethodne Vizantije. Latinsko carstvo prestalo je da postoji kad je 1261. vizantijski (nikejski) car Mihailo VIII Paleolog proterao krstaše iz Konstantinopolja. 1654 - Irska i Škotska su se ujedinile sa Engleskom pod istom krunom. 1823 - Rođen je ruski pisac Aleksandar Nikolajevič Ostrovski, čija su dela