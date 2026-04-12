Vance: Dogovor nije postignut, vraćamo se kući

ISLAMABAD - Američki potpredsjednik J. D. Vance izjavio je u nedjelju da njegov pregovarački tim napušta Pakistan nakon što ni nakon 21 sata pregovora nije postignut dogovor s Iranom.

Vance je kazao da se američki pregovarači vraćaju kući jer Iran nije pristao na američke uvjete, uključujući obvezu da neće razvijati nuklearno oružje. Nuklearno oružje je temeljni zahtjev „Loša vijest je da nismo postigli dogovor i mislim da je ta vijest mnogo lošija za Iran nego za Sjedinjene Države“, rekao je Vance. „Dakle, vraćamo se bez postignutog dogovora. Vrlo smo jasno dali do znanja koje su naše crvene linije.“ Vance je rekao da je tijekom pregovora