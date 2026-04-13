Vučić: Očekujemo uskoro potpisivanje šerholder ugovora sa MOL-om

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je danas dobio potvrdu da će uskoro biti potpisan ugovor sa MOL-om.

Vučić je gostujući u Dnevniku RTS rekao da je “važna vest da smo danas razgovarali sa prvim čovekom MOL-a Žoltom Hernadijem i da oni očekuju uskoro potpisivanje šerholder ugovora sa nama”. “Opredeljenje MOL-a je da se nastave razgovori, kako sa Srbijom, tako i sa Rusijom“, naveo je predsednik. On je komentarisao i rezultate izbora u Mađarskoj, i pobedu Tise i Petera Mađara i poraz Fidesa Viktora Orbana, dodavši da smo sa tom zemljom imali slojevite i teške odnose,