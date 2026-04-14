Međugodišnja inflacija u martu 2,8%

Mesečna inflacija u Srbiji u martu ove godine bila je 0,5% a međugodišnja 2,8%, objavio je Republički zavod za statistiku.

Cene su u odnosu na decembar 2025. godine su u proseku povećane 1,3%. Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u martu 2026. godine, u odnosu na prethodni mesec, rast cena je zabeležen u grupama Transport (2,3%), Alkoholna pića i duvan (1,9%), Zdravlje (1,2%), Predmeti i usluge lične nege, socijalna zaštita i ostale usluge (0,4%), Restorani i hoteli (0,3%), i u grupama Stanovanje, voda, električna energija, gas i