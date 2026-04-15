Je li američka blokada iranskih luka 'kockanje'

BBC News pre 26 minuta | Pol Adams - BBC Njuz

Reuters Brod u Ormuskom moreuzu, blizu Omana, 12. aprila 2026.

Nema sumnje da američka vojska može da blokira brodove koji ulaze i izlaze iz Persijskog zaliva.

A pitanje je - zašto?

„Mislim da je to izvodljivo“, rekao je Mark Montgomeri, penzionisani američki kontraadmiral za BBC.

„I svakako je manje rizično od alternative, koja bi bila da se Iranci nasilno potisnu i stvore uslovi za konvoj“, dodao je.

Neke od mogućnosti koje je američki predsednik Donald Tramp pominjao poslednjih nedelja, kao što su zauzimanje ostrva Karg ili vojna pratnja konvoja kroz Ormuski moreuz, pokazale bi se opasnim i potencijalno skupim.

Američke snage koje bi učestvovale izložile bi se napadu iranskih raketa, dronova i brzih čamaca.

Moguće prisustvo mina u vodi takođe bi moglo da bude opasno.

Nasuprot tome, blokada omogućava američkim ratnim brodovima da se bezbedno motaju daleko od obale u vodama Omanskog zaliva, prate brodove koji izlaze iz iranskih luka i susreću ih.

„To manji rizik, jer je područje moreuza manje i ograničeno“, rekao je admiral Montgomeri.

Američka mornarica ima sva sredstva koja su joj potrebna za takvu operaciju - specijalne snage, helikoptere i brze čamce.

Nedavne blokade Venecuele i Kube pokazuju da je to moguće.

BBC

BBC

BBC

Početkom januara, zaplena ruskog tankera za naftu Marinera u severnom Atlantiku, dokazuje da ovakve operacije mogu da se izvode gotovo svuda.

Centralna komanda SAD ( Centcom ) kaže da će se najnovija blokada „nepristrasno sprovoditi protiv brodova svih zemalja koji ulaze ili izlaze iz iranskih luka i priobalnih područja“, ali da brodovi koji koriste neiranske luke neće biti zaustavljani.

Brodovi koji prevoze humanitarnu pomoć, dodaje američka vojna komanda, biće dozvoljeni, ali „podložni inspekciji“.

Ali hoće li funkcionisati?

BBC

Logika je jasna.

Od početka rata 28. februara, Iran je nastavio da izvozi naftu kroz Persijski zaliv i tako zarađuje mnogo novca, dok je drugim zemljama u regionu otežao ili onemogućio izvoz.

SAD bi blokadom mogle da prekinu taj izvoz, što bi Iranu uzelo glavni izvor prihoda i dodatno oslabilo njegovu ekonomiju.

Ali Iran, koji je već pokazao veliku otpornost uprkos više od mesec dana napada, verovatno smatra da može da izdrži još jedan talas pritiska.

Posebno zato što bi svaka nova blokada verovatno dodatno podigla cene nafte.

BBC

„Iranci veruju da mogu da nadvladaju ovo“, rekao je za BBC Dejvid Saterfild, bivši specijalni izaslanik SAD za humanitarna pitanja na Bliskom istoku.

Dodao je „da će SAD osetiti bol zbog cena nafte i da će države Zaliva na kraju izvršiti pritisak na SAD da ponovo otvore moreuz.“

Vašington, kaže on, nije uzeo u obzir čeličnu odlučnost Irana.

„Misle da su pobedili“, rekao je.

„Iranci veruju da mogu da apsorbuju više bola tokom dužeg perioda nego što to mogu njihovi protivnici.“

Pomorski stručnjaci prate brodove koji izlaze iz iranskih luka i prolaze kroz Ormuski moreuz kako bi videli kakav će uticaj imati američka blokada.

„Bukvalno gledam brodove koji sada prolaze“, kaže Mišel Vize Bokman, analitičarka pomorske obaveštajne službe.

„Da sam pomorac, bila bih veoma zabrinuta.“

Prethodnih 48 sati je bio period najprometnijeg saobraćaja kroz Ormuski moreuz od početka rata krajem februara, ukazuje Mid.

„Izgledalo je kao da gomila brodova pokušava da izađu“, kaže on.

S obzirom da se trenutno vrlo malo kreće, može proći neko vreme - ako uopšte prođe - pre nego što američka mornarica počne da presreće brodove koji ulaze ili izlaze iz iranskih luka.

Primirje i dalje traje, a rat u Iranu se sada pretvorio u sukob dve suprotstavljene blokade, dok je svetska ekonomija uhvaćena u sendviču između njih.

S obzirom da je Kina navodno igrala ulogu u ubeđivanju Irana da učestvuje u dugim diplomatskim razgovorima proteklog vikenda u Pakistanu, Vašington se možda nada da će se njegov najnoviji potez pretvoriti u dalji pritisak Pekinga.

Kina je najveći svetski uvoznik iranske nafte.

Iako poseduje ogromne strateške rezerve, teško da može sebi da priušti dugotrajan prekid u snabdevanju.

Najnoviji potez Donalda Trampa je kockanje.

Njegovi efekti bi uskoro mogli da se osete.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 04.15.2026)