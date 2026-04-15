Viktor Orban odlučio da propusti poslednji EU samit?
Telegraf.rs
Odlazeći premijer Mađarske Viktor Orban neće prisustvovati neformalnom samitu lidera Evropske unije sledeće nedelje, prema rečima nekoliko zvaničnika EU, prenosi Euronews.
Orban će ostati na funkciji premijera dok se očekuje da Peter Mađar, koji je pobedio na parlamentarnim izborima u Mađarskoj prošle nedelje, položi zakletvu u maju ove godine. Zvaničnici upoznati sa pripremama rekli su za Euronews da više ne očekuju da će Orban učestvovati na skupu koji obično prati simboličan oproštaj i ceremonija. Do poraza, Orban je bio član Saveta sa najdužim stažom, učestvovavši na brojnim sastancima od stupanja na dužnost 2010. godine.