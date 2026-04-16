Kakvo nas vreme očekuje narednih dana?

U Srbiji će danas pre podne biti pretežno sunčano, osim na jugu zemlje i u Bačkoj gde će biti umereno oblačno.

Posle podne promenljivo, na zapadu, jugozapadu i jugu Srbije tek ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni. Najviša dnevna od 20 do 24 stepeni. Sutra (petak) pretežno sunčano uz malu ili umerenu oblačnost. U brdsko-planinskim predelima posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskom. Vetar slab do umeren