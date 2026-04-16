Natho odlazi iz Partizana: Dirljiva objava miljenika navijača i jedno obećanje

Bibars Natho (38) napisao je dirljivu objavu na Instagramu i potvrdio da odlazi iz Partizana na kraju sezone.

To je to, posle sedam godina provedenih u klubu rešio je da je vreme za kraj. Teško mu je pala odluka, ali je morao da je donese. "Dragi Grobari, odlučio sam da će ovo biti moja poslednja sezona u Partizanu. Posle skoro sedam godina želim da se zahvalim navijačima na stalnoj podršci za mene i moje saigrače koji su mi postali kao porodica. Kako su dani prolazili tako sam sve više razumeo šta ovaj klub znači i za šta stoji. Bila mi je čast da nosim crno-beli dres.