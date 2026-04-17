Mađar o protoku ruske nafte: "Moguće sledeće nedelje"

Lider partije Tisa koja je pobedila na parlamentarnim izborima u Mađarskoj Peter Mađar izjavio je da bi zaustavljeni protok ruske nafte putem naftovoda Družba mogao biti ponovo uspostavljen sledeće nedelje.

Prema njegovim rečima, naftna kompanija MOL je rekla da "na osnovu informacija od svojih partnera očekuju da će naftovod Družba ponovo početi sa radom sledeće nedelje", prenosi Rojters. Zbog spora oko naftovoda Družba, bivši mađarski premijer Viktor Orban blokirao je odobravanje kredita EU za Ukrajinu za 2026-2027, od 90 miliona evra, kao i 20. paket antiruskih sankcija. Protok ruske nafte kroz naftovod Družba do Mađarske i Slovačke obustavljen je od kraja januara.