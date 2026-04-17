Na današnji dan, 17. april

Danas je petak, 17. april. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

1421 - Više od 100.000 ljudi udavilo se pošto je more u Holandiji probilo zaštitne nasipe. 1492 - Španski (tada Kastilja i Aragon) kraljevski par Fernando V i Izabela I saglasio se da finansira prvo putovanje u Ameriku, odnosno Indiju kako se tada mislilo, španskog moreplovca italijanskog porekla Kristifora Kolumba. Dodeljena su mu tri jedrenjaka, zvanje admirala okeana i vicekralja zemalja koje osvoji. Obećana mu je i desetina robe koju donese i vlasništvo osmine