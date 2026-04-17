Na današnji dan, 17. april

Na današnji dan dogodilo se: 1421. Više od 100.000 ljudi utopilo se u Holandiji kada je more probilo zaštitne nasipe. 1492. Kristofer Kolumbo dobio je saglasnost i novac od španskog kralja Ferdinanda V i kraljice Izabele, da istraži „Zapadni okean“. Na tom putovanju Kolumbo je otkrio američki kontinent. 1790. Umro je američki naučnik i državnik Bendžamin Frenklin. Učestvovao je u pisanju „Deklaracije nezavisnosti“, a kao neumoran borac za slobodu čoveka bio je