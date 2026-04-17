Kakvo nas vreme očekuje danas?

Vreme u Srbiji će danas biti pretežno sunčano, uz malu ili umerenu oblačnost i toplo za ovaj period godine, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Sredinom dana i posle podne biće uslova za kratkotrajnu kišu ili lokalni pljusak, ponegde praćen grmljavinom u jugozapadnim, južnim, centralnim i istočnim predelima Srbije. Duvaće slab i umeren, severni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura biće od šest stepeni do 12, a najviša dnevna od 20 do 24 stepena. Vreme u Beogradu će danas biti pretežno sunčano, uz malu i umerenu oblačnost i toplo. Duvaće slab i umeren severni i severozapadni vetar. Jutarnja