Iranski brodovi pucali na tanker u Ormuskom moreuzu

Dva broda iranske Revolucionarne garde otvorila su vatru na tanker u Ormuskom moreuzu, saopštio je danas Centar Velike Britanije za pomorske operacije (UKMTO).

U izveštaju se navodi da su tanker i posada bezbedni, bez identifikacije broda i bez njegovog odredišta. Istovremeno, sajt TankerTrackers koji prati pomorski saobraćaj, izvestio je da su tankeri bili primorani da promene kurs u moreuzu, nakon što su na njih iranski brodovi otvorili vatru. Iranska vojska je ranije danas saopštila da ponovo preuzima kontrolu nad Ormuskim moreuzom. U saopštenju iranske vojske, SAD se optužuju za piratstvo, uz tvrdnju da američka