OFK Beograd savladao Novi Pazar

OFK Beograd je do vođstva došao preko Stefana Despotovskog u 23. minutu, a izjednačenje Novom Pazaru doneo je Bob Omoregbe u 38. minutu.

Bograđani su u drugom delu igre došli do ubedljive pobede, a golove su postigli Jakuba Silue u 50, Aleksa Cvetković u 67, Jegor Prucev u 85. i Marko Gobeljić u 87. minutu. Novi Pazar je zabeležio treći uzastopni poraz i na petom mestu Super lige Srbije ima 47 bodova, dok je OFK Beograd šesti sa četiri boda manje. U narednom kolu Novi Pazar gostuje Radniku u Surdulici, a OFK Beograd u Zaječaru dočekuje Čukarički.