Međedović blizu finala u Barseloni, Rubljovu ipak pripao tesan meč

Srpski teniser Hamad Međedović eliminisan je u polufinalu ATP turnira u Barseloni pošto ga je posle preokreta savladao Rus Andrej Rubljov rezultatom 2:1 (3:6, 6:2, 6:2) za sat i 58 minuta.

Bio je blizu novog podviga Međedović posle pobede na De Minorom, ali je ispustio šansu za finale turnira iz serije 500. Iako je srpski teniser kroz kvalifikacije stigao do glavnog žreba, ovo je bila velika prilika za skok na ATP listi, ali svakako mu je najbolji rezultat ove sezone. Rubljov je posle izgubljenog prvog seta zaigrao mnogo bolje, iako se zna da je on teniser koji lako pada pod pritiskom. Sada je bilo drugačije, a u tome mu je pomogao i Međedović koji